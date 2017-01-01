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Активный отдых горожан на природе в выходные

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:34
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Выпавший снег и установившаяся морозная погода позволяют горожанам активно провести выходные на природе и заняться любимыми зимними видами спорта.

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