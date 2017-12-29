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Ремонт электросетей по Калининградски - жители остались без воды и выезда со двора

Автор:
mas12345678
Дата публикации:
13.01 23:08
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Для жителей многоквартирных домов утро 12 и 13 января стали поистине трудными. Выходить из домов, не говоря уже о выезде было действительно сложно и экстремально. Раскопанные дворы и парковки, пробитая труба водоснабжения и полный хаос - именно так проводят плановые замены электросетей в Калининграде. И даже незачем уведомлять жителей, никто из них не смог подготовиться к такому коллапсу.

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