В Японии выросли метровые сугробы

Волгоградцы жалуются на дымящий завод "Красный Октябрь"

Из-за угрозы взрыва перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе

Метель в Кузбассе

ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

В центре Новосибирска наклонилась новогодняя елка

Из-за мелкого ДТП в центре столицы остановились трамваи на Кожевнической улице

В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

Январская "весна" пришла в Крым

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На северо-востоке Москвы идет небольшой снег

На северо-востоке Москвы идет небольшой снег

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:31
  • 22
  • 0

На северо-востоке Москвы идет небольшой снег.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
19:29 | Sargo
Вечерние кадры снега на северо-востоке Москвы
25 0
18:47 | tim777
Морозная погода без осадков установилась в столичном регионе