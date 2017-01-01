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Отдых горожан на катке Гигант в парке Сокольники

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:07
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Бесплатный каток с естественным льдом "Гигант" размещается на Большом кругу. Его площадь составляет около 17 000 кв.м. Каток открылся 13 января 2018 года и работает по погодным условиям. Заливка катка производится специальной автотехникой, что способствует высокому качеству ледового покрытия (при стабильной минусовой температуре). Пункт проката в этом году располагается на базе эстрады «Березки» на 1-м Лучевом просеке. Здесь можно взять в аренду коньки и защитную экипировку. Есть заточка коньков, сушка, гардероб. режим работы: Ежедневно с 9:00 до 24:00 (с ночными техническими перерывами на заливку). Прокат: с 10:00 до 22:00, выдача инвентаря до 21:00. информация о ценах: Вход на каток свободный.

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