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Главная  /  Репортажи  /  Инсталляция "Селёдка под шубой" в Парке Горького

Инсталляция "Селёдка под шубой" в Парке Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:33
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В Парке Горького в эти дни горожане могут встретить интересную инсталляцию, навеянную традиционными рецептами новогоднего стола в русской кухне. На Пушкинской набережной расположена пошаговая инструкция приготовления знаменитого блюда - селёдка под шубой. Она выполнена иллюстрациями основных ингридиентов на 6 стендах. Это сельдь, лук, картофель, яйцо, морковь и свёкла. Дизайнеры решили воплотить идею целого и частного где каждый элемент образует гармоничное единство.

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