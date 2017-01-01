Инсталляция "Селёдка под шубой" в Парке Горького

Автор: tim777 Дата публикации: 18:33

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В Парке Горького в эти дни горожане могут встретить интересную инсталляцию, навеянную традиционными рецептами новогоднего стола в русской кухне. На Пушкинской набережной расположена пошаговая инструкция приготовления знаменитого блюда - селёдка под шубой. Она выполнена иллюстрациями основных ингридиентов на 6 стендах. Это сельдь, лук, картофель, яйцо, морковь и свёкла. Дизайнеры решили воплотить идею целого и частного где каждый элемент образует гармоничное единство.