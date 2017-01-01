Театрализованное представление для детей на фестивальной площадки "Путешествие в Рождество"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 13.01 20:57

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Уже подходит к концу московский фестиваль "Путешествие в Рождество". Вечером на площади Революции дети и взрослые с интересом смотрели театрализованное представление, танцевали с аниматорами и учились лаять, как символ 2018 года. До окончания фестиваля остался всего день, еще можно успеть посетить мастер-классы,посмотреть спектакли и шоу, и отлично провести время.