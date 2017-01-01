В ДТП на Дмитровском шоссе пострадал 1 человек
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 13.01 21:54
-
- 97
Вечером 13 января на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, в районе дома 80, столкнулись 2 автомобиля "Тойота" и "КамАЗ". Самосвал врезался в попутно едущий легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. Прибывшие сотрудники Скорой помощи госпитализировали пострадавшего в одну из больниц города. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ДПС.
- 97
Комментарии (0)