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В ДТП на Дмитровском шоссе пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13.01 21:54
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Вечером 13 января на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, в районе дома 80, столкнулись 2 автомобиля "Тойота" и "КамАЗ". Самосвал врезался в попутно едущий легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. Прибывшие сотрудники Скорой помощи госпитализировали пострадавшего в одну из больниц города. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ДПС.

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