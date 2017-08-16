Атмосферное давление в Москве в субботу было близко к рекорду

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200463

Главная столичная метеостанция на ВДНХ в полдень субботы зафиксировала атмосферное давление на уровне 769 миллиметров ртутного столба. По данным наблюдений, это всего на 2 миллиметра ртутного столба меньше, чем 13 января 1937 года, когда был установлен рекорд атмосферного давления дня (771 миллиметр ртутного столба).Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что температура воздуха в Москве за прошедшую ночь опустилась до -8,7°С, это самый низкий показатель за всю текущую зиму.Москва, САО, Дмитровское шоссе