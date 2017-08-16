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Атмосферное давление в Москве в субботу было близко к рекорду
Атмосферное давление в Москве в субботу было близко к рекорду
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 13.01 22:04
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Главная столичная метеостанция на ВДНХ в полдень субботы зафиксировала атмосферное давление на уровне 769 миллиметров ртутного столба. По данным наблюдений, это всего на 2 миллиметра ртутного столба меньше, чем 13 января 1937 года, когда был установлен рекорд атмосферного давления дня (771 миллиметр ртутного столба).
Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что температура воздуха в Москве за прошедшую ночь опустилась до -8,7°С, это самый низкий показатель за всю текущую зиму.
Москва, САО, Дмитровское шоссе
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