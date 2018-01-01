На Широкой улице в Москве сбили ребёнка
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 13.01 22:55
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Как пояснил водитель иномарки, он двигался по Широкой улице в сторону улицы Лескова. Возле дома 13 внезапно на дорогу выбежала девочка. Водитель успел лишь резко нажать тормоз. Автомобиль сбил ребёнка, после чего его развернуло против движения. Прибывшие на место ДТП медики с различными травмами госпитализировали ребёнка. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. Предварительно, ребёнок перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
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