На Широкой улице в Москве сбили ребёнка

219

219 1

219

219 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200464

Вечером 13 января на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. На Широкой улице, у станции метро "Медведково", каршеринговый автомобиль "Смарт" сбил 12-нюю девочку.Как пояснил водитель иномарки, он двигался по Широкой улице в сторону улицы Лескова. Возле дома 13 внезапно на дорогу выбежала девочка. Водитель успел лишь резко нажать тормоз. Автомобиль сбил ребёнка, после чего его развернуло против движения. Прибывшие на место ДТП медики с различными травмами госпитализировали ребёнка. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. Предварительно, ребёнок перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.