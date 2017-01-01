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Главная  /  Репортажи  /  На Широкой улице в Москве сбили ребенка на регулирумом пешеходном переходе

На Широкой улице в Москве сбили ребенка на регулирумом пешеходном переходе

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13.01 23:03
  • 78
  • 1

На Широкой улице в Москве сбили девочку лет 12.

Москва, СВАО, Широкая улица, 13А
  • 78
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    00:03
    http://www.mskagency.ru/materials/2742792
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