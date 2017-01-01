На Широкой улице в Москве сбили ребенка на регулирумом пешеходном переходе

Автор: Sargo Дата публикации: 13.01 23:03

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На Широкой улице в Москве сбили девочку лет 12.

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78 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200465

Москва, СВАО, Широкая улица, 13А