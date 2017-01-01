В Японии выросли метровые сугробы

Волгоградцы жалуются на дымящий завод "Красный Октябрь"

Из-за угрозы взрыва перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе

Метель в Кузбассе

ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

В центре Новосибирска наклонилась новогодняя елка

Из-за мелкого ДТП в центре столицы остановились трамваи на Кожевнической улице

В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

Январская "весна" пришла в Крым

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад в ночные часы на северо-востоке столицы

Снегопад в ночные часы на северо-востоке столицы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13.01 23:16
  • 42
  • 0

Снегопад в ночные часы на северо-востоке Москвы.

  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

78 1
13.01 23:03 | Sargo
На Широкой улице в Москве сбили ребенка на регулирумом пешеходном переходе
39 0
13.01 22:04 | Max_019
Атмосферное давление в Москве в субботу было близко к рекорду
219 1
13.01 22:55 | Max_019
На Широкой улице в Москве сбили ребёнка
107 0
12.01 09:45 | borisboiarskii
Снегопад в Японии: в Ниигате выросли метровые сугробы (ВИДЕО)