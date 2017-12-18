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Неудачная рыбалка на льду Амурского залива (фото)

Автор:
Lsv84
Дата публикации:
03:25
  • 36
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На льду Амурского залива в Приморском крае разошлись трещины. Люди на автомобилях начали проваливаться под лёд при попытке переехать трещину.

Приморский край, г. Владивосток, Амурский залив
  • 36
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