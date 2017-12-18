Неудачная рыбалка на льду Амурского залива (фото)

Автор: Lsv84 Дата публикации: 03:25

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На льду Амурского залива в Приморском крае разошлись трещины. Люди на автомобилях начали проваливаться под лёд при попытке переехать трещину.

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200471

Приморский край, г. Владивосток, Амурский залив