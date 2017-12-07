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Главная  /  Репортажи  /  Моржи Сургута отметили Старый Новый год массовым заплывом

Моржи Сургута отметили Старый Новый год массовым заплывом

Автор:
reidzi
Дата публикации:
16:34
  • 166
  • 0

Моржи Сургута устроили пляжные игры на Старый Новый год в проруби.

  • 166
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Комментарии (0)

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