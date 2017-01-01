Лёгкая минусовая погода в столичном регионе
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 17:05
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14 января в столице сохраняется погода с лёгкими морозами. Температура воздуха составляет около минус 6-7 градусов. При этом, как отмечают синоптики, в эти дни в столице рекордно высокое атмосферное давление. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых граждан. По прогнозам синоптиков морозная погода продержится в столице и на предстоящей неделе. Потепление ожидается лишь к следующим выходным.
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