Обзор погоды в Москве 14 января

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17:46

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В Москве пасмурно и прохладно. Небо плотно затянуто облаками. Атмосферное давление остаётся высоким - 766 мм рт. ст. Температура опустилась до -5°C.