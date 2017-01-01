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Обзор погоды в Москве 14 января

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:46
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В Москве пасмурно и прохладно. Небо плотно затянуто облаками. Атмосферное давление остаётся высоким - 766 мм рт. ст. Температура опустилась до -5°C.

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