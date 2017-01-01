В Тихвине тоже встретили 2018 год

Автор: Leobr Дата публикации: 18:27

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Новогодние кадры с БСЦ "Тэффи": выставка старых новогодних игрушек, фотовыставки... На улице музыкант играет рядом с новым новогодним украшением города.