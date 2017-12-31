Наезд на пешехода в Кургане попал в объектив видеорегистратора
- Автор:
- 89195886258bahodur
- Дата публикации:
- 18:27
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В Кургане на перекрестке улиц Красина и Горького мужчина переходил дорогу на красный свет и его сбила машина, чудом остался жив.
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В Кургане на перекрестке улиц Красина и Горького мужчина переходил дорогу на красный свет и его сбила машина, чудом остался жив.
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