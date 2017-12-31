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Наезд на пешехода в Кургане попал в объектив видеорегистратора

Автор:
89195886258bahodur
Дата публикации:
18:27
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В Кургане на перекрестке улиц Красина и Горького мужчина переходил дорогу на красный свет и его сбила машина, чудом остался жив.

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Комментарии (0)

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