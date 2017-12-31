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Пожарные оперативно справились с возгоранием в квартире на Кантемировской улице на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:45
  • 24
  • 1

На юге Москвы на Кантемировской улице произошел пожар. Загорелась квартира в жилом доме № 39. Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки установили, что происходит возгорание в квартире на 4-м этаже. Взрослые и несколько детей покинули горящее помещение до прибытия пожарных, которые за считанные минуты справились с возгоранием, площадь которого составила 2 кв. метра. В квартире в одной из комнат загорелись личные вещи и мебель. Пострадавших нет.

  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    19:46
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:17 http://www.mskagency.ru/materials/2742876 14.01.18
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