Пожарные оперативно справились с возгоранием в квартире на Кантемировской улице на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 18:45

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На юге Москвы на Кантемировской улице произошел пожар. Загорелась квартира в жилом доме № 39. Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки установили, что происходит возгорание в квартире на 4-м этаже. Взрослые и несколько детей покинули горящее помещение до прибытия пожарных, которые за считанные минуты справились с возгоранием, площадь которого составила 2 кв. метра. В квартире в одной из комнат загорелись личные вещи и мебель. Пострадавших нет.