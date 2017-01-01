Последний день работы фестиваля "Путешествие в Рождество"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 14.01 20:28

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В столице завершается фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году множество туристов из разных стран посетили такой яркий и весёлый фестиваль. Множество световых решений, оригинальные мастер-классы, театральные постановки и масса развлечений для взрослых и детей. На Тверской площади вечером было очень много людей, дети исполняли песни со сцены, взрослые фотографировались среди ёлочек и шаров с интерактивными животными. С площадки люди уходили с хорошим настроением.