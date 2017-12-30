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Главная  /  Репортажи  /  Пена с рыжими оттенками расплылась по Яузе на несколько километров

Пена с рыжими оттенками расплылась по Яузе на несколько километров

Автор:
tim777
Дата публикации:
14.01 23:25
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В центре Москвы в акватории реки Яуза установлено очередное экологическое происшествие. В районе Рубцовской набережной из одного из подземных коллекторов производился сброс неустановленной жидкости. На реке жидкость вспенивалась и образовывала длинный шлейф, который подхватываемый течением разносило по реке.

Пена с рыжими оттенками растянулась вдоль Рубцовской набережной где неподалеку от пешеходного моста, попав на обмелевший участок, где ранее также был установлен сброс грунтовых вод, которые перекрашивали акваторию реки в бежевые цвета, перетекала на противоположный берег, где простилалась на несколько километров.

Местная фауна с опасением от неожиданного соседства ретировалась на безопасные участки реки. Местные утки пытались максимально дальше уплыть от непонятных бело-рыжих фракций. Установлено, что сброс происходил из коллекторов где располагается строительный объект. Насколько опасны данные сбросы, носящие регулярный характер, смогут определить специалисты.

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