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Флораирум парка «Зарядье» расширил свои границы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14.01 23:30
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Флорариум парка «Зарядье» расширил свои границы, установив горшки с живыми растениями по всему Заповедному пространству.

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