На 25 станциях московского метрополитена установят туалеты

Автор: Uwis Дата публикации: 00:25

32

32 0

В московском метрополитене начались работы по установке на станциях туалетных модулей. Подрядчик будет должен семь раз за день чисто убирать туалет и за свой счет ремонтировать кабинку, если ее испортят вандалы. Модули появятся на следующих станциях: "Чкаловская", "Менделеевская", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии, "Третьяковская" Калужско-Рижской линии, "Сретенский бульвар", "ВДНХ", "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, "Комсомольская" Сокольнической линии, "Киевская" Филевской линии, "Краснопресненская", "Таганская", "Цветной бульвар", "Сокольники", "Кропоткинская", "Чеховская", "Белорусская", "Деловой центр", "Парк культуры" Сокольнической линии, "Семеновская", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Маяковская", "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии. Воспользоваться кабинкой можно будет по карте "Тройка", с нее спишется 60 руб.