Обстановка на строительной площадке станции ТПК "Хорошевская"

Автор: denis947 Дата публикации: 00:24

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Ход работ на строительной площадке станции метро ТПК "Хорошевская". Ведутся работы по возведению выходов из вестибюлей. Для удобства пассажиров вблизи станции «Хорошёвская» проектируется транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой, где личные авто могут «подождать» своих владельцев, пока те будут перемещаться по городу - забыв о «пробках» - на метро. Станция "Хорошевская" входит в первый пусковой участок ТПК от "Петровского парка" до "Делового центра", движение поездов по которому будет запущено через 2-3 месяца.