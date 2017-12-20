В Японии выросли метровые сугробы

Волгоградцы жалуются на дымящий завод "Красный Октябрь"

Из-за угрозы взрыва перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе

Метель в Кузбассе

ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

В центре Новосибирска наклонилась новогодняя елка

Из-за мелкого ДТП в центре столицы остановились трамваи на Кожевнической улице

В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

Январская "весна" пришла в Крым

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обстановка на строительной площадке станции ТПК "Хорошевская"

Обстановка на строительной площадке станции ТПК "Хорошевская"

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:24
  • 28
  • 0

Ход работ на строительной площадке станции метро ТПК "Хорошевская". Ведутся работы по возведению выходов из вестибюлей. Для удобства пассажиров вблизи станции «Хорошёвская» проектируется транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой, где личные авто могут «подождать» своих владельцев, пока те будут перемещаться по городу - забыв о «пробках» - на метро. Станция "Хорошевская" входит в первый пусковой участок ТПК от "Петровского парка" до "Делового центра", движение поездов по которому будет запущено через 2-3 месяца.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
07:26 | Sargo
С раннего утра коммунальщики приступили к уборке снега с улиц Москвы
28 0
14.01 22:57 | denis947
Финальный ход работ у станции метро ТПК "Шелепиха"
171 1
04.01 12:39 | qazwsx123
Жители вышли митинг против строительства сотовой вышки в Репино Ленинградской области
189 0
08.01 20:32 | Max_019
Комплекс четырёх религий в столичном районе Отрадное
66 0
20.12.2017 00:08 | markulist
Строительство Южного участка ТПК на перегоне от ст. м. Зюзино до ст. м. Каховская