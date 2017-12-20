Обстановка на строительной площадке станции ТПК "Хорошевская"
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 00:24
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- 28
Ход работ на строительной площадке станции метро ТПК "Хорошевская". Ведутся работы по возведению выходов из вестибюлей. Для удобства пассажиров вблизи станции «Хорошёвская» проектируется транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой, где личные авто могут «подождать» своих владельцев, пока те будут перемещаться по городу - забыв о «пробках» - на метро. Станция "Хорошевская" входит в первый пусковой участок ТПК от "Петровского парка" до "Делового центра", движение поездов по которому будет запущено через 2-3 месяца.
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