Угольное облако повисло над Находкой (ВИДЕО)
- Автор:
- klyukvagal
- Дата публикации:
- 07:28
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- 18
Вчера 14 февраля 2018 г., впрочем как и в любой другой день угольное облако закрыло собой порт Восточный, окутало жилые районы пос. Врангель, который находится в непосредственной близости от угольных причалов порта Восточного. Погрузка выгрузка угля открытым способом происходит постоянно, страдают все - люди, животные, вся природа, море почернело от слоя угольной пыли, забыли как выглядит белый снег. И никакие доводы и обращения во все инстанции не помогают!!
- 18
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