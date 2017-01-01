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Угольное облако повисло над Находкой (ВИДЕО)

Автор:
klyukvagal
Дата публикации:
07:28
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Вчера 14 февраля 2018 г., впрочем как и в любой другой день угольное облако закрыло собой порт Восточный, окутало жилые районы пос. Врангель, который находится в непосредственной близости от угольных причалов порта Восточного. Погрузка выгрузка угля открытым способом происходит постоянно, страдают все - люди, животные, вся природа, море почернело от слоя угольной пыли, забыли как выглядит белый снег. И никакие доводы и обращения во все инстанции не помогают!!

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