Угольное облако повисло над Находкой (ВИДЕО)

Автор: klyukvagal Дата публикации: 07:28

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Вчера 14 февраля 2018 г., впрочем как и в любой другой день угольное облако закрыло собой порт Восточный, окутало жилые районы пос. Врангель, который находится в непосредственной близости от угольных причалов порта Восточного. Погрузка выгрузка угля открытым способом происходит постоянно, страдают все - люди, животные, вся природа, море почернело от слоя угольной пыли, забыли как выглядит белый снег. И никакие доводы и обращения во все инстанции не помогают!!