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Главная  /  Репортажи  /  Полицейские снежками пытались остановить нарушителя в Южно-Сахалинске

Полицейские снежками пытались остановить нарушителя в Южно-Сахалинске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:59
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В борьбе с преступностью все методы хороши! Если нужно остановить угонщика, сахалинские полицейские готовы пустить в ход все что угодно, даже снежки.

Как и ожидалось, это видео, снятое одним из очевидцев полицейской погони, вызвало бурную реакцию пользователей. “Многоходовочка”, пишут одни комментаторы. Другие считают, что меры были приняты не исчерпывающие - нужно было кинуть под колеса елку и елочные игрушки. Но нашлись и те, кто замысел полицейских оценил, цитирую: “Со стороны реально смешно выглядит.

Но цель была явно в том, чтобы разбить лобовое стекло”. Так или иначе, спустя несколько часов угонщики, как сообщается, все-таки были задержаны.


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