Полицейские снежками пытались остановить нарушителя в Южно-Сахалинске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:59
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Как и ожидалось, это видео, снятое одним из очевидцев полицейской погони, вызвало бурную реакцию пользователей. “Многоходовочка”, пишут одни комментаторы. Другие считают, что меры были приняты не исчерпывающие - нужно было кинуть под колеса елку и елочные игрушки. Но нашлись и те, кто замысел полицейских оценил, цитирую: “Со стороны реально смешно выглядит.
Но цель была явно в том, чтобы разбить лобовое стекло”. Так или иначе, спустя несколько часов угонщики, как сообщается, все-таки были задержаны.
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