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Льдина с рыбаками откололась в бухте Аякс на острове Русский

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:02
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Десятки рыбаков в Приморье чуть не унесло на оторвавшейся льдине. Эти кадры из бухты Аякс. Трещина, как сообщается, увеличивалась очень быстро. Люди поспешили собрать вещи и убежать. Назвать такую рыбалку безопасной, конечно, сложно.
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