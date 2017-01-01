В Донецке идет снег

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 16:31

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В Донецке последние три дня пытается очередной раз начаться зима. Ну это такая пора года, когда снег. Он попытался выпасть дня два назад, его сдуло ветром- именно не подтаял, а как -то ... сдулся, в общем. И вот очередная попытка: где -то в 12 дня обнаружился танцующий снег крупка, переходящий в слабую метель. Что-то пыталось сыпаться сверху еще утром- в который раз удивляешься точности русского языка: выражение "белые мухи" подходило к летающем объектам и по размеру, и по траектории.