Два человека погибли при сходе лавины в Хакасии (13.01.18.)

Автор: Jenya2007 Дата публикации: 17:00

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200547

13 января в Приисковом произошла трагедиялавиной накрыло группу людей, которые отправились кататься на снегоходах. Два человека погибли — это мужчины 35 и 42 лет из КрасноярскаСитуация была следующая: группа людей отправилась кататься на снегоходах. Позже они решили разделиться: 4 человека остались на месте, двое уехали. Они проезжали через узкий ручей шириной 6 метров. В это время им навстречу шла другая группа, и, пропуская её, у одного из участников группы застрял снегоход. Пока он доставал снегоход, даже не слышал, что сошла лавина — в это время он как раз завез свой снегоход на полку на склоне. После этого он посмотрел на оставшуюся группу людей, увидел, что весь шестиметровый ручей занесен снегом полностью.«В ста метрах от себя увидел руку торчащую, выкопал человека. Тот указал на другого», — рассказывает очевидец.После этого мужчина начал звать помощь по рации. Минут через 10 приехала остальная группа — всего собралось около 30 человек, которые помогали вытаскивать людей. Они со щупами начали искать остальных. Четверых удалось спасти. Еще одного полностью передавило рулем собственного снегохода: ноги касались затылка, ему сломало позвоночник грудой снега. Второго погибшего спустя час нашли случайно под елкой — он был погребен под огромным слоем снега и, вероятнее всего, просто задохнулся. Выживших доставили в гостиницу.«Лавина была очень бесшумная. Она сошла и большинство людей просто не поняли, что произошлоПострадавших и погибших из-под снега выкапывали друзья и знакомые. МЧС удалось добраться на место только к вечеру.