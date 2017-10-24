Чехлы для растений в виде пингвинов в Москве

Автор: PAREN Дата публикации: 17:46

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Напротив главного здания МСХА им. Тимирязева, что на одноименной улице. Есть небольшой сквер с памятником К.А. Тимирязеву. Некоторые растения полностью накрыты. А на том чем накрыли изображены пингвины и у каждого пингвина в лапке рыбка. Эти пингвины стали очень популярны для фото и селфи съемок. Когда бы я рядом не проходил там постоянно кто-то фотографируется рядом с этими пингвинами.