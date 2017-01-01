Легкий снежок и комфортная температура в столичном регионе 15 января

Автор: denis947 Дата публикации: 18:11

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Легкий снежок и комфортная температура в столичном регионе 15 января. На неделе в мегаполис придут снегопады и сильный ветер.