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Легкий снежок и комфортная температура в столичном регионе 15 января

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:11
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Легкий снежок и комфортная температура в столичном регионе 15 января. На неделе в мегаполис придут снегопады и сильный ветер.

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