Новые трамвайные остановки появились на северо-востоке столицы

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На северо-востоке столицы установили новые трамвайные остановки. Они расположены в местах, где остановка расположена очень близко к проезжей части и установить стандартный тип остановок невозможно. Одним из таких узких мест является трамвайная остановка «метро «ВДНХ». Теперь у пассажиров есть защита от осадков и брызг автомобилей. Правда, теперь немного затруднён встречный расход – два человека расходятся с трудом. В скором времени внутри остановочного павильона появится карта и другая полезная информация для пассажиров.