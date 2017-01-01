На юге Москвы два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 15.01 20:13
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Около 19 часов на юге столицы на перекрёстке Варшавского шоссе и Дорожной улицы столкнулись два автомобиля. Со слов водителя Audi, он двигался по дублёру Варшавского шоссе прямо, по направлению в центр, а водитель автомобиля Mazda повернул с Варшавского шоссе направо, хотя там нет разрешающего знака поворота. Удар пришёлся в правые двери пассажиров. В автомобиле Mazda два человека пострадали. На месте работают врачи двух бригад скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Причины и виновники ДТП устанавливаются.
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