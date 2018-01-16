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На Щёлковском шоссе в Москве в ДТП с участием автобуса №52 и двух иномарок пострадал 1 человек

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15.01 22:33
  • 93
  • 2

На Щёлковском шоссе в Москве в ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №52 и двух иномарок «Форд» и «Ситроен» пострадал 1 человек. Все транспортные средства двигались в попутном направлении и напротив дома №54 по Щёлковскому шоссе все они столкнулись по касательной. В результате столкновения в автобусе упал пассажир и получил травму. Прибывшие врачи кареты Скорой помощи диагностировали у пострадавшего перелом конечности и госпитализировали его в 36-ю ГКБ. На месте ДТП остаются сотрудники ДПС и автомобиль транспортной компании «Безопасность движения». Движение в сторону области затруднено до перекрёстка с ул. 9-я Парковая.

  • 93
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    00:52
    В 00:35, 16.01. по М24. Копия эфира https://yadi.sk/i/ihZE7d8y3RV5NR
  • Sargo
    07:52
    ВМ 16-01-2018/06:30.
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