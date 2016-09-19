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Главная  /  Репортажи  /  Птичья фауна Водоотводного канала в ожидании корма, облюбовала полынью возле пешеходной зоны в районе Якиманка

Птичья фауна Водоотводного канала в ожидании корма, облюбовала полынью возле пешеходной зоны в районе Якиманка

Автор:
tim777
Дата публикации:
15.01 23:15
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Столичным пернатым с приходом холодов становится всё сложнее добывать себе корм и искать наиболее уютные места в акваториях рек с учетом того, что уже на некоторых из них появился лёд. Так, в центре Москвы в районе Якиманка десятки уток облюбовали полынью одного из сточных коллекторов в районе пешеходной зоны на Якиманской набережной. Утки и примкнувшие к ним голуби и чайки своими трелями привлекают внимание горожан. Некоторые жители кормят птичьи стаи хлебом и уже поэтому данные локации у птиц становятся очень популярны. Утки приманивают своим гоготанием, голуби без стеснения подлетают и принимают корм чуть ли не из рук. Особняком держатся опасливые чайки, но и им перепадают крошки хлеба, так щедро рассыпаемые неравнодушными гражданами. Стоит отметить, что колонии уток можно встретить и в других местах Водоотводного канала. Нередко их подкармливают около мостов в районе Замоскворечье, а также и на ближайших набережных.

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