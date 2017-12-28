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Главная  /  Репортажи  /  На станции метро «Бабушкинская» несколько панно с названием станции сняли на реставрацию

На станции метро «Бабушкинская» несколько панно с названием станции сняли на реставрацию

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:19
  • 24
  • 0

На станции метро «Бабушкинская» несколько панно с названием станции сняли на реставрацию.

  • 24
  • 0

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