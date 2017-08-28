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XII Тихвинские Рождественские образовательные чтения на тему «Нравственные ценности и будущее человечества». Часть 1. Открытие и пленарное заседание

Автор:
Leobr
Дата публикации:
16:38
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XII Тихвинские Рождественские образовательные чтения на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» проходят 16 января 2018 года в Дворце культуры имени Н.А.Римского-Корсакова, г. Тихвин. Перед началом отслужен праздничный Рождественский молебен. С приветственными словами к участникам чтений обратились епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, представители областных ведомств: комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитета общего и профессионального образования, руководители Тихвинского района, Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО). Пленарное заседание: Роман Светлов (доктор философских наук, декан факультета философии, богословия и религиоведения Русской христианской гуманитарной академии, профессор СПбГУ, председатель центрального правления «Платоновского философского общества») «Инстинкт, конвенция, трансценденция: «генеалогия» морали в современном мире»; Александр Гарин (кандидат философских наук, преподаватель европейского Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла) «Духовные основы государственности: малоизвестные страницы европейской религиозно-политической мысли»; Борис Ланин (доктор филологических наук, профессор института стратегии развития образования Российской академии образования, автор учебников по литературе для 5-11 классов, Москва), «Развлечение или восприятие ценностей? Литература как современная школьная дисциплина»; протоиерей Алексий Уминский (настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, Москва) «Ценности и смыслы, воспитание в человеке человеческого».

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