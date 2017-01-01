Гигантскую тюбинговую горку на площади Революции демонтируют
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:48
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- 25
На площади Революции разбирают тюбинговую горку.
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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 15 января 2018 года
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На площади Революции разбирают тюбинговую горку.
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