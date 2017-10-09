В Ульяновске курсанты летного училища сняли эротический клип-пародию Satisfaction
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 16:53
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Курсанты Ульяновского летного училища к дню студента сняли клип-пародию на песню итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Молодые люди, предположительно первокурсники Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), одетые только в трусы и фуражки, в форме танца рассказывают о жизни в общежитии. Ролик появился на видеохостинге YouTube.
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