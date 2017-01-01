В Коми под лёд провалился грузовик

Легковушка разбилась о стену дома в Юрьеве-Польском

"Огненный ад": прогулочный катер с туристами вспыхнул в Таиланде

Грузовик протаранил магазин в Китае

На Щёлковском шоссе в Москве в ДТП с участием автобуса №52 и двух иномарок пострадал 1 человек

На юге Москвы два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

Толпы пассажиров штурмуют пригородные электрички на Курском вокзале

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 15 января 2018 года

Два человека погибли при сходе лавины в Хакасии

В Пермской школе подростки устроили резню: кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Морозный вечер в столице

Морозный вечер в столице

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:40
  • 32
  • 1

Морозный вечер в столице.

  • 32
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    20:28
    В 20:00, 20:12, 16.01. по М24.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
20:19 | denis947
Спецтехника МЧС работает на месте падения крепления люльки на Профсоюзной улице
25 0
19:32 | Uwis
К вечеру в Москве усилился мороз и подул холодный порывистый ветер