На Проспекте Мира по центру дороги стоит иномарка и машина ДПС

Автор: Sargo Дата публикации: 17:40

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На Проспекте Мира у дома № 40 по центру дороги стоит иномарка и машина ДПС. Подробностей нет.