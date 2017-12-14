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На Проспекте Мира по центру дороги стоит иномарка и машина ДПС

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:40
  • 29
  • 1

На Проспекте Мира у дома № 40 по центру дороги стоит иномарка и машина ДПС. Подробностей нет.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    18:03
    Мужчина раздававший листовки сказал, что машина стояла брошеной, спустя время подъехала машина ДПС, которая обозначила конусами и мигалками брошенное авто и вот так стоят уже минут 15.
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