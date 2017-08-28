XII Тихвинские Рождественские образовательные чтения на тему «Нравственные ценности и будущее человечества». Часть 2. С заседаний секций

Автор: Leobr Дата публикации: 19:31

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XII Тихвинские Рождественские образовательные чтения на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» прошли 16 января 2018 года в Дворце культуры имени Н.А.Римского-Корсакова, г. Тихвин. https://www.mreporter.ru/reports/200610 - открытие и пленарное заседание. И вот немного видео с работы секций. Видео разного качества, поскольку невозможно одновременно посетить 6 площадок. Будет и небольшая Часть 3 позднее.