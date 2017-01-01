Спецтехника МЧС работает на месте падения крепления люльки на Профсоюзной улице

Автор: denis947 Дата публикации: 20:19

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Спецкран МЧС ведут работы по ликвидации последствий падения строительной люльки на Профсоюзной улице. С помощью спецкрана конструкцию опустят на землю. Мужчина погиб в результате падения со строительной люлькой во время работ на фасаде высотного здания на юго-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Во время проведения работ в административном здании по адресу: ул. Профсоюзная, д. 82, корп. 1, оборвалась строительная люлька и зависла на уровне второго этажа. В результате один человек упал и разбился насмерть.