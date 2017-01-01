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Станция метро "Комсомольская" Кольцевой линии признана объектом культурного наследия

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16.01 21:42
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Станция метро "Комсомольская" Кольцевой линии признана объектом культурного наследия.

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