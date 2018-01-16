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Главная  /  Репортажи  /  Два автомобиля столкнулись на Батайском проезде в Москве

Два автомобиля столкнулись на Батайском проезде в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
16.01 22:44
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На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси. На пересечении Батайского проезда с улице Маршала Голованова на перекрестке произошло столкновение автомобиля службы такси и кроссовера "Ниссан". В результате удара кроссовер отлетел на тротуар, а машину такси развернуло поперек дороги. Водители получили травмы, но к счастью госпитализация никому не потребовалась. Все обстоятельства аварии выясняются.

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Комментарии (1)

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