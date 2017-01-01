Ледовая Москва продлевает свою работу до 28 января
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16.01 23:00
-
- 27
Новогодние каникулы закончились, но Ледовая Москва продолжает дарить зимнее настроение и святочные гуляния до 28 января! Шесть горок из под башен ледового Кремля - спуск на все возрасты и градус адреналина! Для самых маленьких – пологие, для тех, кто любит с ветерком – горки покруче, а кто любит поскоростнее – два 100 метровых тюбинговых спуска! И, конечно же, ледовые скульптуры – 32-ух стран-участниц Чемпионата мира по футболу!
- 27
Комментарии (0)