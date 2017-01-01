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Ледовая Москва продлевает свою работу до 28 января

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16.01 23:00
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Новогодние каникулы закончились, но Ледовая Москва продолжает дарить зимнее настроение и святочные гуляния до 28 января! Шесть горок из под башен ледового Кремля - спуск на все возрасты и градус адреналина! Для самых маленьких – пологие, для тех, кто любит с ветерком – горки покруче, а кто любит поскоростнее – два 100 метровых тюбинговых спуска! И, конечно же, ледовые скульптуры – 32-ух стран-участниц Чемпионата мира по футболу!

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