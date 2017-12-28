Строительство храма Чуда Архангела Михаила в Хонех на юге Москвы

Автор: Павел Гринфельд Дата публикации: 15:09

55

55 0

Рядом с храмом преподобной Марии Египетской на юге Москвы ведётся строительство нового большого храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех. Храм будет пятиглавым с тремя апсидами, хорами, квадратными крещатыми столбами. Конструкция стен, опор и сводов выполняется из монолитного железобетона с утеплителем и обкладкой фасадной поверхности в полкирпича ложковой кладкой. Кровля по железобетонным сводам с утеплителем будет сделана из мягкого материала типа мембраны с внутренним водостоком. Отделка стен церкви предполагается красным кирпичом, изготовление стилевых деталей фасадов — с применением фибробетона и декоративного бетона. В отделке интерьеров будет применена настенная фресковая живопись, полы будут выполнены из разных сортов мрамора в декоративном стиле косматеско — мелкой византийской мозайки. Основным прообразом была избрана колокольня Ивана Великого Московского Кремля. Так же при строительстве будут использованы отдельные архитектурные элементы церкви Вознесения в Коломенском и храма Василия Блаженного на Красной площади — это ордер пилястр, декоративные кокошники и вымперги. Поверхность шатра будет выполнена из красной керамики с белокаменными нервюрами, что придаст легкость, ажурность шатру и всему сооружению. Стиль интерьера — древне-русский. Пол — мраморный, мозаичный, на стенах — фресковые росписи. На первом уровне разместится крестильня с установленной по центру восьмигранной купелью на приподнятом основании. Строительство завершится в 4 квартале 2018 года.