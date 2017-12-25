На Ярославском шоссе установили дополнительную подсветку светофора
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:58
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- 26
На Ярославском шоссе на дублере у дома 2 сотрудники ЦОДД установили дополнительную подсветку светофорного объекта. Особенность инновационного светового решения заключается в установке дополнительной светодиодной подсветки угловых опор светофора. Светодиодная лента, закрепленная на угловой опоре, загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. Кроме того, вместе со светофором подсвечиваются дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход». Инновационная подсветка светофоров появилась на 25 регулируемых пешеходных переходах. К концу марта 2018 года дополнительная подсветка светофоров появится еще на 44 пешеходных переходах по всей Москве.
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