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На Ярославском шоссе установили дополнительную подсветку светофора

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:58
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На Ярославском шоссе на дублере у дома 2 сотрудники ЦОДД установили дополнительную подсветку светофорного объекта. Особенность инновационного светового решения заключается в установке дополнительной светодиодной подсветки угловых опор светофора. Светодиодная лента, закрепленная на угловой опоре, загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. Кроме того, вместе со светофором подсвечиваются дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход». Инновационная подсветка светофоров появилась на 25 регулируемых пешеходных переходах. К концу марта 2018 года дополнительная подсветка светофоров появится еще на 44 пешеходных переходах по всей Москве.

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