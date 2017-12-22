На Новом Арбате закрашивают граффити на здание

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:30

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На здание № 15/12 по Новому Арбату рабочие закрашивают граффити. Возможно в скором времени на месте старого появится новый "рисунок".