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На Новом Арбате закрашивают граффити на здание

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:30
  • 29
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На здание № 15/12 по Новому Арбату рабочие закрашивают граффити. Возможно в скором времени на месте старого появится новый "рисунок".

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