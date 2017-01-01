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Немноголюдная "Ледовая Москва"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:31
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Ледовые скульптуры практически одиноко стоят- посетителей практически нет. Несколько детишек катаются с ледяной горки.

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