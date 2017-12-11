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Тротуарная плитка на Новом Арбате "ходит ходуном"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:42
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На Новом Арбате тротуарная плитка буквально "ходит ходуном", в некоторых местах плитка просто треснула, а где-то отошла. Ходить по такой небезопасно.

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